Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Роспромбанка, обвиняемого в растрате

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении президента Роспромбанка Сергея Салогубова по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения). Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Установлено, что в 2016 году С.Салогубов, зная о предстоящем отзыве лицензии у кредитной организации, на основании ряда договоров передал Ольге Саберовой активы банка на 401 млн руб. В качестве оплаты она передала банку земельный участок фактической стоимостью 167 млн руб., предоставив подложный отчёт, согласно которому его цена составила более 1 млрд руб.



По указанию президента банка разница между ценой земельного участка и стоимостью приобретённых Саберовой активов в размере 756 млн руб. была выдана ей через кассу в наличной форме. О.Саберова скрылась от следствия и объявлена в розыск.



В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





"AK&M" от 24.06.2019