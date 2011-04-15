Личная инфляция в РФ уступила официальной

Дефлятор, как показатель личной инфляции потребителей, продолжает снижаться четвёртый месяц подряд. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Причём уже второй месяц значение индекса находится в минусовой зоне. Так, по итогам мая он получил значение в -0.4% при показателе официальной инфляции в 0.3%. Таким образом, накопленная с начала года величина дефлятора с учётом майских результатов составила 1.8% при аналогичном значении официальной инфляции в 2.4%, поясняет Ромир.





"AK&M" от 24.06.2019