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24/06/2019
18:30

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении срока планирования закупок товаров, работ, услуг у МСП

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении срока планирования закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Законопроект "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" предлагает расширить срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с одного года до трёх лет.

Действующая редакция части 31 статьи 4 закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливает, что план закупки товаров, работ, услуг заказчиков должен содержать раздел о закупке у субъектов МСП в соответствии с утверждёнными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов МСП. Сейчас такие закупки планируются на один год.


"AK&M" от 24.06.2019
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