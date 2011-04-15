Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении срока планирования закупок товаров, работ, услуг у МСП

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении срока планирования закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект "О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" предлагает расширить срок планирования закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства с одного года до трёх лет.



Действующая редакция части 31 статьи 4 закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" устанавливает, что план закупки товаров, работ, услуг заказчиков должен содержать раздел о закупке у субъектов МСП в соответствии с утверждёнными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов МСП. Сейчас такие закупки планируются на один год.





"AK&M" от 24.06.2019