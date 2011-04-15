Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 июня 2019 года

ИНВЕСТДОХОДНАЯ ПАУЗА
ПФР ПРЕДЛОЖИЛ ОСВОБОДИТЬ ОТ ПОТЕРЬ НАКОПЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. Год назад против подобного годового срока инвестирования выступали в ЦБ, однако сейчас регулятор не уточнил свою позицию. С требованиями льгот для НПФ выступают и отраслевые лоббисты. Вместе с тем, по мнению экспертов, за предложением ПФР должен следовать пересмотр всей системы гарантирования, в рамках которой граждане и теряют часть накоплений.
Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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