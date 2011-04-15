Повтор! Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 11 по 18 июня, снизилось на 0.3%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 11 по 18 июня 2019 года, снизилась на 0.3% до 762.1 тыс. тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 54 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Крым, Татарстан и Марий Эл, Челябинской, Мурманской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае.



В 25 регионах отмечен рост числа безработных. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Северная Осетия-Алания, Мордовия и Чувашской Республике, Забайкальском крае, Астраханской, Костромской, Ростовской, Брянской области и Ульяновской областях.





"AK&M" от 25.06.2019