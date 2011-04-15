Росстандарт сообщил об отзыве автомобилей Mazda, Porsche, Skoda и дисков "Премьер".



Так, по материалам ведомства, ООО "Мазда Мотор РУС" отзывает 938 транспортных средств марки Mazda 6 и Mazda CX-5. Отзыву подлежат автомобили, реализованные c апреля 2013 года по август 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя.



Кроме того, ООО "Порше Руссланд" отзывает 319 автомобилей Porsche 718 Boxster (982) / 718 Cayman (982). Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июля 2016 года по январь 2019 года. Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения.



Помимо этого, ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает 24 автомобиля Skoda (Octavia, Superb, Kodiaq). Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018-2019 годах. Причиной отзыва транспортных средств является то, что подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах Mazda будет выполнена проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновлённым программным обеспечением.



На Porsche будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова.



На автомобилях Skoda будет заменена подушка безопасности водителя.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



Вместе с тем, ООО "ФЕСТ" отзывает колесные алюминиевые диски "Премьер" 7.0Jx16H2. Диски, реализованные с ноября 2015 года по февраль 2018 года, подлежат отзыву по причине того, что продукция не выдержала контрольных испытаний на удар Правил ООН 124-00 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов". Всем клиентам, которые приобрели данный товар, будет произведена денежная компенсация либо замена на аналогичные диски, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



"AK&M" от 25.06.2019