Роскомнадзор отграничивает доступ к ответам на задания ГИА, ОГЭ, ЕГЭ и КИМ

На основании судебных решений Роскомнадзором принимаются меры по ограничению доступа к информации о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета. Об этом говорится в сообщении ведомства.



С начала года в Единый реестр запрещённой информации внесено 68 сайтов или их интернет-страниц. На сегодняшний день владельцы 57 сайтов ограничили доступ к противоправной информации. Владельцам трёх сайтов и их провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.



В связи с неудалением противоправной информации операторы связи ограничивают доступ на территории России к семи страницам сайтов.



Данные объявления содержат информацию о платном доступе к ответам на задания Государственной итоговой аттестации (ГИА), государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, а также доступ к контрольно-измерительными материалами (КИМ).



Судами не установлена правильность ответов, полученных указанным способом.



"AK&M" от 25.06.2019