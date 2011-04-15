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25/06/2019
12:07

В начале года рост среднего размера микрозайма практически прекратился

Cредний размер микрозайма (или "займа до зарплаты") в I квартале 2019 года фактически остался неизменным. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года он вырос на 1.4% до 7.7 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом динамика среднего размера по возрастным категориям заёмщиков оказалась разнонаправленной. Самый существенный рост среднего размера микрозайма отмечен в возрастном сегменте заёмщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года данный показатель вырос на 5% до 6.2 тыс. руб.

Средний размер микрозайма незначительно увеличился и в некоторых других возрастных сегментах заёмщиков, в том числе: от 25 до 29 лет (+0.3%), от 50 до 59 лет (+2%) и от 60 до 65 лет (+2.7%).

В то же время в ряде возрастных групп зафиксировано небольшое сокращение данного показателя: у заёмщиков от 30 до 39 лет - на 1.4%, от 40 до 49 лет на 0.9% и старше 65 лет - на 0.5%.

В целом, самые большие суммы микрозаймов брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет - 8.4 тыс. руб., самые "скромные" - заёмщики моложе 25 лет - 6.2 тыс. руб.


"AK&M" от 25.06.2019
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