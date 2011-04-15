Рынок нефти: Д.Трамп вводит санкции в отношении иранской элиты

Нефтяные котировки в начале недели показали разнонаправленную динамику, в результате чего спред между сортами Brent и WTI сузился и достиг почти $7 за баррель в пользу Brent, что совсем недалеко от минимумов с августа 2018 года. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Основным поддерживающим фактором на рынке остается конфликт между США и Ираном, который угрожает перерасти в военные столкновения. Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о санкциях в отношении иранского лидера Али Хаменеи и ряда других высокопоставленных чиновников. Трамп в очередной раз отметил, что США не хотят войны с Ираном и настроены на дипломатическое решение конфликта, но начнут переговоры только тогда, когда иранская сторона "будет готова" к этому.



Международное энергетическое агентство (МЭА) очень обеспокоено растущей напряженностью на Ближнем Востоке и готово действовать в случае физического нарушения поставок нефти, заявил в понедельник исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.



По мнению Ф.Бироля, реакция цен на нефть на повышенную напряженность между США и Ираном на Ближнем Востоке в целом была бы намного большей, если бы не растущая добыча сланцевой нефти в США, которая ограничивает рост цен. По последним данным от EIA добыча в штатах составляет 12.2 млн б/с.



В то же время близится саммит G20 в Осаке, который пройдет 28-29 июня. Как ожидается, лидеры США и Китая встретятся на полях саммита, чтобы обсудить свои торговые противоречия и попытаться вернуться к переговорам по несостоявшейся в апреле торговой сделке. В преддверии саммита рынок может быть чувствителен к публичным заявлениям обоих сторон, внимательно отслеживая информационный фон. Торговые войны являются одним из ключевых негативных факторов для рынка нефти в этом году. Позитивные сдвиги в переговорах могут поддержать нефтяные котировки.



После саммита G20 в первых числах июля состоится очередная встреча участников ОПЕК+, на которой будет принято решение относительно продления сделки на второе полугодие 2019 года. Ранее, в декабре 2018 года, 25 стран-участниц соглашения договорились совокупно сократить добычу на 1.2 млн баррелей в сутки (б/с) чтобы поддержать баланс на рынке. На очередной встрече будет приниматься решение, сохранять ли действующие квоты на второе полугодие 2019 года или корректировать их. Большинство стран выступает за продление сделки, однако позиция некоторых участников остается под вопросом.



"AK&M" от 25.06.2019