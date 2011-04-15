Рубль усиливает позиции - доллар сдает

Торговая динамика была разнонаправленной. Активность участников рынка была низкой. Инвесторы испугались доллара. Цена на золото превысила $1400 за унцию на фоне опасений ослабления доллара. Об этом говорится в комментарии начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.



Инвесторы заговорили о возможности мягкой рецессии в США. Впрочем, паники эти ожидания не вызывают. В долгосрочном периоде ослабление доллара и инфляция в США выше 3%, вероятны, поскольку при низких темпах роста экономики для выплаты долга придется принимать меры по девальвации нацвалюты.



Но в краткосрочном плане рисков резкого ослабления доллара нет. Рубль с начала года прибавил около 10% при доходности ОФЗ в диапазоне 7.5-8% в первом полугодии. Россия стала привлекательной для керри-трейдеров. Однако идея укрепления рубля уже в целом отыграна. При пробое вниз отметки 62 иностранные игроки охотнее будут закрывать прибыльные позиции, чем открывать новые, поэтому существенного укрепления рубля в ближайший месяц аналитик не ожидает.







"AK&M" от 25.06.2019