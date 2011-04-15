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25/06/2019
13:50

На СЭФ-2019 обсудят условия цифровой трансформации финансовых рынков

Банк России выступит организатором круглого стола "Цифровая трансформация финансовых рынков", который состоится 26 июня 2019 года в рамках на VIII Среднерусского экономического форума.

Участники круглого стола - эксперты Банка России в области информационной безопасности, стратегического развития финансового рынка, защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг, а также представители областных ведомств и организаций, общественных объединений - обсудят основные направления трансформации финансовых рынков и их влияние на повышение уровня жизни населения.

В настоящее время основным условием развития финансового рынка стало внедрение цифровых технологий. Участники рассмотрят условия повышения доступности и удобства финансовых сервисов, направление развития электронного банкинга, внедрение системы быстрых платежей. Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Алексей Орлов презентует принципиально новую цифровую платформу, которая способствует развитию конкуренции на финансовых рынках - Маркетплейс Банка России.

Первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев предложит обсудить значимость информационной безопасности, правила кибергигиены, способы и условия защиты от киберпреступлений.

Ответственное поведение потребителей на финансовом рынке невозможно без финансового просвещения. Внедрение цифровых технологий предлагает простой доступ к финансовым продуктам, и потребитель с невысоким уровнем финансовой культуры не избежит ошибок. Участники круглого стола рассмотрят достигнутые в этом направлении результаты и способы повышения финансовой культуры населения, обсудят условия повышения эффективности просветительских мероприятий и формирование механизмов защиты потребителей финансовых услуг.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнер форума - строительная компания "Инстеп".

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 25.06.2019
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