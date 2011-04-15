РОСНАНО планирует выплатить дивиденды за 2018 год на 550 млн руб.

Совет директоров АО "РОСНАНО" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 550 млн руб., что составляет 61.64% чистой прибыли по РСБУ за 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на годовом собрании до конца июня.



Согласно отчётности по РСБУ, по итогам 2018 года чистая прибыль АО "РОСНАНО" составила 892.2 млн руб.



Впервые РОСНАНО выплатило дивиденды по итогам 2017 года в размере 537.5 млн руб., что составило около 50% чистой прибыли по РСБУ за 2017 год.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составила 2 млрд руб. Выручка за отчётный период составила 14.2 млрд руб., получена валовая прибыль в размере 5.5 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО по РСБУ за 9 месяцев 2017 года снизился в 2 раза до 5.97 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 18.8 млрд руб., что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доходы от инвестиционной деятельности достигли 9 млрд руб. Совокупные операционные расходы компании за 9 месяцев 2018 года снизились до 3.1 млрд руб., в том числе за счёт сокращения управленческих расходов более чем на 22% до 2.7 млрд руб. Поступления от инвестиционной деятельности РОСНАНО составили 11.4 млрд против 9 млрд руб. в аналогичном периоде 2017 года за счёт продажи долей в капитале портфельных компаний РОСНАНО, а также за счёт распределения доходов от зарубежных проектов. В отчётном периоде на обслуживание долга направлено 20.5 млрд руб., что на 2.4 млрд руб. больше чем за аналогичный период 20 17 года. За 9 месяцев досрочно погашено 6.1 млрд руб.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по МСФО в 2018 года достигла 5.6 млрд руб. Поступления от инвестиционного портфеля в 2018 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, и составили 19 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2019