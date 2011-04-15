ESET обнаружила в Google Play приложения для обхода двухфакторной аутентификации

Эксперты антивирусной компании ESET обнаружили в Google Play ряд вредоносных приложений, которые стремятся получить доступ к одноразовым паролям для обхода двухфакторной аутентификации. Об этом говорится в сообщении ESET.



Поддельные приложения были замаскированы под легальную криптовалютную биржу BtcTurk.



После запуска одного из трёх приложений (BTCTurk Pro Beta, BtcTurk Pro Beta и BTCTURK PRO) пользователю отправлялся запрос на доступ к уведомлениям, после чего появлялось окно для ввода учётных данных в систему BtcTurk.



Введя аутентификационные данные, пользователь получал сообщение о технических неполадках и невозможности продолжить регистрацию. Вся введенная им информация и всплывающие уведомления с кодом аутентификации направлялись на удаленный сервер киберпреступников.



При этом мошенники видели только текстовое поле всплывающих сообщений. Если оно не содержало пароль, то попытка обхода двухфакторной аутентификации проваливалась.



ESET отмечает, что обнаружение вредоносных приложений с подобным функционалом - первый известный случай с момента введения ограничений доступа Android-приложений к журналу вызовов и SMS.



"После ограничения правил со стороны Google мошенники потеряли возможность злоупотреблять разрешениями для обхода двухфакторной аутентификации по SMS. Однако теперь мы видим, что их все же можно обойти", - комментирует эксперт ESET Лукас Стефанко.



Фальшивые криптовалютные приложения были загружены в Google Play в июне текущего года; в настоящее время они удалены.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 25.06.2019