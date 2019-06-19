ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 26 июня в размере 62.5229 руб. против 62.9095 руб. на 25 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



25.06.19 - 62.9095 руб.

22.06.19 - 63.1295 руб.

21.06.19 - 63.3877 руб.

20.06.19 - 63.9794 руб.

19.06.19 - 64.3352 руб.



"AK&M" от 25.06.2019