Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 июня

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Банк России установил на 26 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.5597
1 Азербайджанский манат 36.8541
100 Армянских драмов 13.0856
1 Белорусский рубль 30.7253
1 Болгарский лев 36.3971
1 Бразильский реал 16.3365
100 Венгерских форинтов 21.9590
1000 Вон Республики Корея 54.0930
10 Гонконгских долларов 80.0908
10 Датских крон 95.3602
1 Доллар США 62.5229
1 Евро 71.2323
100 Индийских рупий 90.1322
100 Казахстанских тенге 16.5097
1 Канадский доллар 47.4557
100 Киргизских сомов 89.8963
10 Китайских юаней 90.8684
10 Молдавских леев 34.4005
1 Новый туркменский манат 17.8892
10 Норвежских крон 73.5148
1 Польский злотый 16.7272
1 Румынский лей 15.0803
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9950
1 Сингапурский доллар 46.2072
10 Таджикских сомони 66.3021
1 Турецкая лира 10.7516
10000 Узбекских сумов 73.0423
10 Украинских гривен 23.8646
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.7980
10 Чешских крон 27.8560
10 Шведских крон 67.4771
1 Швейцарский франк 64.1129
10 Южноафриканских рэндов 43.7229
100 Японских иен 58.4190
"AK&M" от 25.06.2019