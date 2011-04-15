Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 июня

Банк России установил на 26 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5597

1 Азербайджанский манат 36.8541

100 Армянских драмов 13.0856

1 Белорусский рубль 30.7253

1 Болгарский лев 36.3971

1 Бразильский реал 16.3365

100 Венгерских форинтов 21.9590

1000 Вон Республики Корея 54.0930

10 Гонконгских долларов 80.0908

10 Датских крон 95.3602

1 Доллар США 62.5229

1 Евро 71.2323

100 Индийских рупий 90.1322

100 Казахстанских тенге 16.5097

1 Канадский доллар 47.4557

100 Киргизских сомов 89.8963

10 Китайских юаней 90.8684

10 Молдавских леев 34.4005

1 Новый туркменский манат 17.8892

10 Норвежских крон 73.5148

1 Польский злотый 16.7272

1 Румынский лей 15.0803

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9950

1 Сингапурский доллар 46.2072

10 Таджикских сомони 66.3021

1 Турецкая лира 10.7516

10000 Узбекских сумов 73.0423

10 Украинских гривен 23.8646

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.7980

10 Чешских крон 27.8560

10 Шведских крон 67.4771

1 Швейцарский франк 64.1129

10 Южноафриканских рэндов 43.7229

100 Японских иен 58.4190

"AK&M" от 25.06.2019