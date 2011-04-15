Банк России на 26 июня понизил курс евро к рублю почти на 37 копеек до 71.2323 руб., курс доллара США - почти на 39 копеек до 62.5229 руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России на 26 июня понизил официальный курс евро к рублю почти на 37 копеек до 71.2323 руб. с 71.5973 руб., курс доллара США - почти на 39 копеек до 62.5229 руб. с 62.9095 руб. 25 июня.
Стоимость бивалютной корзины на 26 июня уменьшилась почти на 38 копеек (-0.56%) до 66.4421 руб. с 66.8190 руб. 25 июня.
"AK&M" от 25.06.2019