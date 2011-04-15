Дорога от Калужского шоссе до деревни Яковлево откроется до конца года

Автомобильная дорога от Калужского шоссе до дер. Яковлево в Новой Москве откроется до конца года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Трасса длиной 5 км даст жителям деревни Яковлево возможность прямого выезда на Калужку. Дорога готова, заканчивается обустройство тротуаров. Строители монтируют дождевую канализацию, ведут переустройство шести участков газопровода", - сказал В.Жидкин.



Новая дорога будет иметь две полосы движения в каждую сторону, скорость по ней не превысит 60 км в час. По оценкам проектировщиков, пропускная способность трассы составит 1.3 тыс. автомобилей в час.



Строители предусмотрели дополнительные полосы для поворотов, карманы для остановок общественного транспорта. На дороге установили три светофора и смонтировали 3 км шумозащитных экранов.



Трассу оборудуют современной системой управления дорожным движением, системой наружного освещения, управляемой высокотехнологичным диспетчерским пунктом. На пешеходных переходах и остановках общественного транспорта установят наземные тактильные указатели для маломобильных людей.



В пресс-службе Департамента развития новых территорий столицы пояснили, что энергетики компании "Россети Московский регион" (ранее ПАО "МОЭСК") переустраивают высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) для строительства двух автодорог - от Калужского шоссе до деревни Яковлево и от Яковлево от Варшавского шоссе. Планируется обновить свыше 4.2 км линий и установить 30 новых опор повышенного габарита.



"AK&M" от 25.06.2019