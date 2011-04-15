Д.Медведев увеличил расходы на развитие спортивной инфраструктуры

Правительство РФ увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Постановление вносит в ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" изменения, в соответствии с которыми бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию в субъектах Федерации увеличиваются на 725 млн руб.



Также в программе увеличены объёмы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области - на 1550 млн руб., Северо-Кавказском федеральном округе - на 1350 млн руб., Дальневосточном федеральном округе - на 1050 млн руб.



В связи с увеличением объёма финансирования Программы увеличены и значения её целевых индикаторов и показателей.





"AK&M" от 25.06.2019