Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза". Об этом говорится в сообщении госкорпорации.



По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты "Союза МС-11" (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полёта. Замечаний нет.



После полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ).



Напомним, члены экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-11", отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции (МКС), благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Кононенко, астронавтами Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн совершил посадку 25 июня 2019 года в 05:48 MSK.



Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее. Пилотируемый корабль "Союз МС-11" находился в составе станции с 3 декабря 2018 года. Продолжительность пребывания в полёте экипажа экспедиции МКС-58/59 составила 204 суток.



За время пребывания на Международной космической станции экипаж полностью выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-58 и МКС-59, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.



Для командира корабля Олега Кононенко это был четвёртый полёт на околоземную орбиту. На данный момент он является рекордсменом по продолжительности пребывания на Международной космической станции - 737 суток. Космонавт Роскосмоса провёл свыше полусотни экспериментов и исследований по российской научной программе. В частности, он установил на борту МКС "умную полку", которая позволит облегчить работу экипажей, и провел уникальный эксперимент по печати живых тканей на 3D-биопринтере.



В этой экспедиции Олег Кононенко совершил два выхода в открытый космос. Первый (ВКД-45А) - 11-12 декабря 2018 года - вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым продолжительностью 7 часов 45 минут. Основной задачей было обследование внешней поверхности МКС и бытового отсека корабля "Союз МС-09". Это была уникальная и сложная работа, которая, несомненно, войдёт в историю мировой космонавтики.



Второй (ВКД-46) - 29-30 мая 2019 года - вместе с космонавтом Алексеем Овчининым продолжительностью 6 часов 1 минуту. В рамках эксперимента "Тест" они демонтировали устройства экспонирования и взяли пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменили ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также демонтировали неиспользуемые кабели и измерительные блоки.



"AK&M" от 25.06.2019