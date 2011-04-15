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25/06/2019
14:11

Почти половина россиян не поддерживают введение четырёхдневной рабочей недели, ВЦИОМ

Идея четырёхдневной рабочей недели скорее не поддерживается россиянами (48%) в качестве альтернативы классической пятидневке. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

К этому положительно отнеслись около трети опрошенных (29%), в основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%) и 25-34-летние граждане (39%). Почти каждому пятому безразлично, будет рабочая неделя сокращена или нет (17%). Чаще всего такого мнения придерживается молодёжь от 18 до 24 лет (35%).

Возможные преимущества четырёхдневки, по мнению россиян, заключаются в улучшении здоровья, увеличении продолжительности жизни и возможности нормально отдохнуть (22%).

При этом более половины опрошенных уверены, что если в нашей стране произойдёт сокращение рабочей недели, то это вряд ли существенно скажется на улучшении здоровья россиян (53%). Чаще всего так думают представители старшего поколения (60%). Обратного мнения придерживаются 42% опрошенных, в основном это молодежь от 18 до 24 лет (62%) и респонденты в возрасте 25 до 34 лет (50%).

Также почти каждый пятый считает, что сокращение рабочей недели позволит больше времени проводить с семьей (17%). Каждый десятый - что это освободит время для занятий личными делами, творчеством и саморазвитием (11%). 37% опрошенных не видят никаких возможных положительных последствий от такого перехода.

Отрицательные стороны сокращения рабочей недели россияне связывают прежде всего со снижением заработной платы и общего уровня жизни, ростом цен (43%), процветанием различных социальных болезней (14%). Так, абсолютное большинство опрошенных уверены, что при переходе к четырёхдневке зарплаты работников будут снижены (82%). Не согласны с этим 15% опрошенных.

Кроме того, более двух третей респондентов (67%) убеждены, что сокращение рабочей недели приведёт к снижению объёма производства. Чаще других поддерживают данный тезис сельчане (72%). Не согласны с этим около трети россиян (29%) - преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга (35%).


"AK&M" от 25.06.2019
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