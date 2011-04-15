Россия открывает границы для транзита санкционных грузов

Российские и международные перевозчики с 1 июля 2019 года смогут осуществлять транзит санкционных грузов через Россию при условии использования электронных навигационных пломб. Такой режим установлен указом Президента РФ, говорится в сообщении Минтранса.



Мониторинг ввозимых в Россию санкционных грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. Она обеспечит сбор, обработку, хранение и передачу в автоматическом режиме контрольно-надзорным органам данных о местоположении и сохранности грузов.



Внедрение системы позволит использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объём транзита на 82 тыс. международных перевозок в год, в целом повысить прозрачность транзита. При этом будет обеспечена защита национальных интересов и экономическая безопасность государства.



Первые шесть месяцев для удобства и адаптации грузоперевозчиков не будет взиматься плата за услуги наложения, снятия и постановки пломб на контроль в системе, а также не будут взиматься штрафы.



"Развёртывание системы отслеживания - это масштабный национальный проект, который разрабатывается при участии ФТС России, Ространснадзора, Министерства финансов, Министерства экономического развития, Минсельхоза, ОАО "РЖД". Система станет удобным интегрированным сервисом, который позволит как решать государственные задачи, так и работать в интересах бизнеса", - уточнил заместитель министра транспорта Алексей Семенов, цитируемый в сообщении. Он также добавил, что увеличение скорости доставки, упрощение административных процедур, получение достоверной информации о нахождении и сохранности грузов всеми участниками перевозок и внедрение на базе сервиса электронного документооборота - это ключевые задачи, которые призвана решить система.



В течение двух месяцев проводятся предварительные испытания системы на 30 автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу России. В них на добровольной основе принимают участие крупнейшие российские и зарубежные грузоперевозчики и логистические операторы, такие как ООО "Адженс", ЗАО "Рустранс-Спедишн", ООО "РустаЛогистик", ГК "Деловые Линии", ХК ЗАО "Совтрансавто".



Осенью 2018 года прошёл успешный эксперимент ФТС России по тестированию системы и электронных навигационных пломб на территории стран ЕАЭС между Россией и Казахстаном. "Мы принимали участие в эксперименте с Казахстаном в 2018 году, высказали свое мнение, дали комментарии. Сейчас вновь участвуем в испытаниях, смотрим как работает система и пломба. В целом система нам понята, готовы подключаться к ней", - сообщил директор ООО "АДЖЕНС" Дмитрий Суханов, также цитируемый в сообщнии.



Представители бизнеса уже не раз отмечали, что навигационная пломба может быть эффективна как внутри страны, так и на международных рейсах. "Система вызывает большой интерес у нас и наших клиентов. Если пломба обеспечит сохранность груза, позволит получать достоверную информацию о его местонахождении, будут сокращены простои и на ее базе будет реализован электронный документооборот, то это будет эффективно для бизнеса. Ждем, когда система заработает в полном объёме", - отмечает директор ЗАО "Рустранс-Спедишн" Кондратий Гайкевич.



На рассмотрении Правительства РФ находится постановление, которым будут утверждены правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через государственную границу России, а также размер обеспечительного платежа за пломбу.



На первом этапе система будет работать для контроля только санкционных грузов. В дальнейшем она может быть масштабирована, применяться для транзита других товаров, перевозимых через территорию России. При Министерстве транспорта создана рабочая группа, где прорабатывается данный проект с грузоперевозчиками и логистическими компаниями.



"AK&M" от 25.06.2019