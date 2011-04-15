Индексация тарифа "Платона" снизится в 2 раза до 14 коп.

Размер индексации тарифа государственной системы "Платон" с 1 июля 2019 года будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции и составит 14 коп. Размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог будет равен 2.04 руб. за км, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей, а также с руководителями логистических компаний, говорится в сообщении Минтранса.



Соответствующее правительственное постановление будет опубликовано в ближайшее время. Сегодня действует льготный тариф - 1.9 руб. за км. Планируемая изначально ежегодная индексация платы по системе "Платон" на размер инфляции ранее переносилась трижды - в 2016, 2017 и 2018 годах.



Дальнейшие планы по индексации учитывают требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа.



"Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трёх лет. С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит - 2.2 руб./км, с 1 февраля 2021 года - 2.35 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", - пояснил Е.Дитрих.



Такой подход, по мнению министра, также позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы "Платон", что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.



В госсистеме "Платон" зарегистрировано 1.2 млн транспортных средств. Объем поступлений в Дорожный фонд России за время её работы достиг 77 млрд руб. За счёт этих средств уже отремонтировано свыше 2 тыс. км дорог, восстановлено и построено более 30 мостов в 40 регионах страны. Также в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" на основании выбора грузоперевозчиков выполнен ремонт 700 км федеральных дорог, ведется реконструкция трассы Р-243 от Костромы до Перми.



"AK&M" от 25.06.2019