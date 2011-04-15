На Кузбассе построят новый участок угледобычи. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка "Замковый" Чернокалтанского месторождения Кузнецкого угольного бассейна.



По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Участок "Замковый", который разрабатывает ООО "Горнорудная компания Урала", расположен между двумя действующими участками Чернокалтанского месторождения в общих с ними границах горных отводов. Также он является естественным продолжением угольной залежи смежных участков с идентичными характеристиками пород. Поэтому в границы нового объекта угледобычи были включены запасы, оставшиеся в торцах двух соседних участков недр,принадлежащих ОАО "Кузбассразрезуголь".



Горные работы на участке "Замковый" будут вестись на основе соглашения, заключенного между ООО "Горнорудная компания Урала" и ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" в целях рационального использования и наиболее полного извлечения запасов угля в границах рассматриваемых участков Чернокалтанского месторождения.



В соответствии с проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, участок "Замковый" будет разрабатываться открытым способом, предполагаемый объем добычи достигнет 1 млн т угля в год. При эксплуатации каменноугольного месторождения в границах участка "Замковый" подготовка к извлечению вскрышных пород будет осуществляться буровзрывным способом. Разработка угольных пластов также пройдёт с предварительной буровзрывной подготовкой.



Для защиты от подтопления основания внешних отвалов на новом участке Чернокалтанского месторождения построят нагорные канавы и системы водоотведения.



Расчётный срок эксплуатации проектируемого разреза составит не менее 67 лет.



"AK&M" от 25.06.2019