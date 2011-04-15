Кабмин выделит 4.1 млрд руб. на развитие речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне

Правительство РФ выделит в 2019-2021 годах бюджетные инвестиции в 4.1 млрд руб. на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для грузоперевозок в Ленском бассейне и Арктической зоне России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Принято решение о предоставлении АО "Жатайская судоверфь" (посёлок Жатай, Республика Саха (Якутия)) в 2019-2021 годах бюджетных инвестиций в размере 4.1 млрд руб. в виде взноса РФ в уставный капитал общества на модернизацию и развитие мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены.



Средства предоставляются в рамках подпрограммы "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике" государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".





"AK&M" от 25.06.2019