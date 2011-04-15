"Шереметьево" будет принимать электронные посадочные талоны на международных рейсах

Международный аэропорт "Шереметьево" подготовил инфраструктуру для обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях. Об этом говорится в сообщении авиагавани.



Ранее данный сервис стал доступен на внутренних рейсах.

Электронный посадочный талон оформляется одновременно с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение авиаперевозчика. После оформления пассажир может получить посадочный талон со штрих-кодом на своё мобильное устройство. При необходимости есть возможность распечатать электронный посадочный талон на устройствах репринта в аэропорту "Шереметьево".



При прохождении пограничного контроля штриховой код на талоне сканируется с помощью специального оборудования в кабинах паспортного контроля, отмеченных информационными стендами. Далее пассажир следует в "стерильную" зону и предъявляет электронный талон при посадке на борт воздушного судна.



Авиакомпании проинформированы о запуске сервиса по обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях.



Процедура проводится в соответствии с приказом Минтранса России.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за январь-май 2019 года вырос на 15.4% до 18.787 млн по сравнению с годом ранее. Аэропорт обеспечил выполнение 155.12 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 15.8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 13.4% и составил 9.838 млн, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% до 8.949 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"AK&M" от 25.06.2019