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26/06/2019
10:18

Дайджест газеты "Ведомости" от 26 июня 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 26 июня 2019 года.


НА МЕСТЕ РАКЕТНОГО ЗАВОДА В МОСКВЕ ПОСТРОЯТ ГИГАНТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГКНПЦ ИМ. ХРУНИЧЕВА БУДЕТ СРАВНИМА С "МОСКВА-СИТИ"


Разговоры о застройке примерно 150 га территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ, там производятся ракеты-носители "Протон" и "Ангара", но сборка последних переводится в Омск) недалеко от Кутузовского проспекта рядом с Филевским парком шли несколько лет. Три года назад структуры госкорпорации "Роскосмос" (в его состав входит ГКНПЦ им. Хруничева) предлагали мэрии Москвы построить там около 1 млн кв. м жилья. Однако чиновники проект не одобрили: по их мнению, инвестор хотел построить слишком много жилья, а городу нужны инфраструктура и рабочие места. Позднее стороны договорились о совместном развитии территории. В январе 2019 г. президент России Владимир Путин дал поручение создать Национальный космический центр (НКЦ) на территории завода, а оставшуюся часть неиспользуемых территорий выделить для создания научно-производственного кластера столицы (технопарки, конгрессно-выставочные и общественно-деловые центры). Ответственными он назначил премьера Дмит рия Медведева, главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Теперь принято решение, что застраивать территорию ГКНПЦ будет принадлежащая столичному правительству компания "Мосинжпроект", рассказали "Ведомостям" несколько источников в правительстве Москвы. Вместо заброшенных корпусов там построят НКЦ и деловой центр с технопарками общей площадью около 2,89 млн кв. м. По объемам застройки этот проект сопоставим с деловым центром "Москва-сити", где на сегодняшний день построено около 2,5 млн кв. м недвижимости.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 26.06.2019
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