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26/06/2019
10:49

Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 26 июня 2019 года.

ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ПРЕДЛАГАЛИ ПОД РАСПИСКИ
ФИГУРАНТЫ ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ ЧИТАЮТ МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

Московская полиция завершила расследование дела бывшего первого замглавы МЧС России генерал-полковника Сергея Шлякова и трех его подельников, предлагавших за вознаграждение помощь в назначении на государственные должности. Потерпевшим по делу проходит экс-сенатор Юрий Удалов, передавший решальщикам в рублях и валюте около 66 млн руб. за так и не состоявшееся назначение губернатором Ярославской области. Фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве, поскольку, по материалам дела, помочь с получением должности они реальной возможности не имели.


АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ НЕ ВПИСАЛИСЬ В СДЕЛКУ СО СЛЕДСТВИЕМ
ПРОКУРАТУРА РАСТОРГЛА СОГЛАШЕНИЕ С ОБВИНЯЕМОЙ В ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ НПО ИМЕНИ ЛАВОЧКИНА


Как стало известно "Ъ", прокуратура расторгла досудебное соглашение о сотрудничестве с Екатериной Аверьяновой, ключевым фигурантом громкого расследования о хищении 322,5 млн руб. у дочерней структуры "Роскосмоса" - НПО имени Лавочкина. Решение надзорного органа мотивировано тем, что в рамках сделки бывшая глава дирекции правового обеспечения стратегического предприятия не назвала сотрудникам СКР ни новых фигурантов, ни неизвестных следствию обстоятельств совершения преступления, как того требует закон. Сейчас госпожа Аверьянова, а также другие фигуранты расследования - экс-гендиректор НПО Сергей Лемешевский и адвокат Игорь Третьяков - знакомятся с материалами дела.


РЕГИСТРАЦИЮ МАШИН РАСПИШУТ ПО ЧАСАМ
МВД РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ НОВОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПОСТАНОВКЕ АВТОМОБИЛЕЙ НА УЧЕТ


МВД разработало проект регламента по регистрации транспортных средств в подразделениях ГИБДД. Документ необходим для исполнения на практике нового закона о регистрации автомобилей, который вступит в силу в августе этого года. В регламенте описываются, в частности, процедуры взаимодействия подразделений и автосалонов: последние получат право самостоятельно ставить на учет машины клиентов и печатать номера. Документ закрепляет максимальную продолжительность процедуры регистрации автомобиля - она должна занимать не более одного часа.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 26.06.2019
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