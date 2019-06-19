ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 26 июня, в размере 71.2323 руб. против 71.5973 руб. на 25 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



25.06.19 - 71.5973 руб.

22.06.19 - 71.3490 руб.

21.06.19 - 71.5457 руб.

20.06.19 - 71.6377 руб.

19.06.19 - 72.2291 руб.





































































































































"AK&M" от 25.06.2019