Повтор! Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-май вырос на 14.6% до 22.5 млн

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за январь-май 2019 года вырос на 14.6% до 22.5 млн по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении предприятия.



За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 14.5 млн пассажиров, на 11.3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Пассажирооборот Группы увеличился на 15%, компании - на 9.6%.



В мае 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 5 млн пассажиров, что на 12% превышает результат за май 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 3 млн пассажиров, на 6.2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



В мае 2019 года из парка Группы "Аэрофлот" выбыло три самолета: Airbus A319, Airbus A320 и SSJ100. По состоянию на 31 мая 2019 года эксплуатируемый парк Группы насчитывал 367 воздушных судов.



Из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два самолета: Airbus A320 и SSJ100. По состоянию на 31 мая 2019 года эксплуатируемый парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 252 воздушных судна.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за I квартал 2019 года вырос на 16.2% до 12.8 млн, авиакомпании - на 14.3% до 8.5 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 16.7%, авиакомпании - на 11%.



Группа "Аэрофлот" в марте 2019 года ввела в эксплуатацию два самолёта Boeing 777-300ER и два Boeing 737-800. По состоянию на 31 марта 2019 года парк Группы насчитывал 371 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 777-300ER. По состоянию на 31 марта 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 255 воздушных судов.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года по РСБУ вырос почти в 2 раза до 16.85 млрд руб. с 8.75 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.1% до 114.026 млрд руб. с 94.195 млрд руб. Себестоимость продаж составила 133.039 млрд руб., что на 25.8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.



"AK&M" от 25.06.2019