Проект ВВЭР-ТОИ энергоблоков Курской АЭС-2 признан соответствующим EUR

Проект ВВЭР-ТОИ энергоблоков Курской АЭС-2 признан соответствующим требованиям европейских эксплуатирующих организаций (EUR). Об этом сообщила пресс-служба администрации Курской области.



Выводы о соответствии проектных решений требованиям EUR были сделаны европейскими экспертами на основе рассмотрения проектно-конструкторской документации и информации, представленной в документах по референтному проекту Курской АЭС-2.



Анализ предусматривал изучение ответов на 4332 основополагающих вопроса по безопасности требований EUR, тематика которых охватывает весь комплекс атомной станции. В результате европейские эксперты пришли к выводу о соответствии проекта "ВВЭР-ТОИ" современным представлениям о безопасности и экономичности АЭС.







"AK&M" от 26.06.2019