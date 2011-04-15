Новости из США подогревают рост нефтяных цен

В течение торгов вторника нефть марки Brent вела себя неоднозначно, но под конец дня оживились покупатели, отправившие котировки в район отметки $65 за баррель. Таким образом, цены постепенно восстановились от дневных минимумов, отмеченных в Азии в районе $63.5, прибавив за день 1.5%. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Катализатором роста послужил отчет API, который указал на неожиданно масштабное сокращение запасов сырой нефти в США. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы упали на 7.55 млн баррелей, втрое сильнее прогнозов. Более того, запасы бензина снизились на 3.17 млн баррелей, запасы в Кушинге сократились на 1.26 млн баррелей.



С одной стороны, позитивный релиз дает надежду на благоприятные официальные данные от Минэнерго, которые выйдут сегодня. С другой - после сильных результатов цифры министерства могут разочаровать и повлечь откат котировок, которые сейчас проявляют повышенную чувствительность к любым сигналам.



Участники рынка также не забывают следить за новостями с геополитического фронта. Напряженность здесь остается высокой. Так, Тегеран пообещал решительно ответить на любое новое нарушение Америкой воздушного пространства Ирана. Д.Трамп в свою очередь дал понять, что продемонстрирует оппоненту свою превосходящую мощь, если тот продолжит атаковать "что-нибудь" американское. В свете продолжающихся словесных перепалок и угроз цены на нефть как минимум будут удерживаться на плаву в обозримом будущем.











"AK&M" от 26.06.2019