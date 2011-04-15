Ввод системы распознавания лиц улучшит безопасность граждан, О.Горюнов

Ввод системы распознавания лиц улучшит безопасность граждан. Об этом заявил заместитель директора по бизнес-развитию направления биометрических систем группы компаний ЦРТ Олег Горюнов на VIII Среднерусском экономическом форуме.



По его словам, благодаря системе ускоряется обслуживание в аэропорту, наземном общественном транспорте; упрощается контроль за использованием льготных проездных.



Кроме того, система улучшает безопасность в учебных заведениях и на стадионах.



Говоря о сохранении личных данных граждан, О.Горюнов отметил, что для этого есть определенные стандарты шифрования.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 26.06.2019