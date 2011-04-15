ТТК готов помогать интегрировать элементы "умного города", О.Бирюков

ТТК готов помогать интегрировать элементы "умного города". Об этом заявил директор по работе с клиентами корпоративного и государственного сегмента макрорегиона "Центр" компании ТТК Олег Бирюков в ходе работы VIII Среднерусского экономического форума.



О.Бирюков отметил, что для компании как для оператора важно соединять города - ТТК устанавливает фото- и видеофиксацию на железнодорожных путях.



Говоря о "цене вопроса", О.Бирюков не дал однозначного ответа.



АО "Компания ТрансТелеКом" (торговая марка ТТК) - головная компания группы компаний ТТК, входит в пятёрку ведущих российских операторов связи. 17 региональных предприятий ТТК предоставляют услуги связи и передачи данных, а также широкополосного доступа в интернет частным и корпоративным клиентам на всей территории страны.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



"AK&M" от 26.06.2019