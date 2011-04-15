В шести округах столицы изменится схема движения транспорта

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в шести округах Москвы. Об этом сообщила столичная мэрия.



Ограничения коснутся Центрального, Южного, Юго-Восточного, Северного, Северо-Восточного и Западного округов.



Так, в ЗАО до 25 августа ограничено движение на дублере проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской, с 26 июня по 25 августа нельзя будет проехать по участку проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской. Это связано со строительством дороги, которая свяжет Мичуринский проспект и проспект Вернадского в районе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



В ЦАО из-за реконструкции инженерных сетей в Малом Татарском переулке в районе домов 6 и 8 движение ограничено до 30 июня; также здесь нельзя будет проехать с 1 по 25 июля. До 30 июля движение ограничено в Малом Татарском переулке в районе дома 36 по Большой Татарской улице. На пересечении Малого Татарского переулка и улицы Большая Татарская в районе дома 36 на Большой Татарской улице проезд также будет ограничен.



Ремонт инженерных сетей пройдет и на Грузинской площади. Ограничения введены до 30 июня на Большой Грузинской улице в районе дома 17, строения 1; с 1 по 30 июля - на Большой Грузинской улице в районе дома 19.



Кроме того, несколько улиц в ЦАО перекроют на время киносъемок. 30 июня с 09:00 до 14:00 будут перекрыты улица Россолимо от переулка Хользунова до дома 11, Малый Боженинский переулок, Олсуфьевский переулок от Большой Пироговской улицы до дома 10, строения 7. С 14:00 до 20:00 для транспорта закроют пересечение переулка Хользунова и улицы Россолимо.



Работы на инженерных сетях пройдут также на севере, юге, северо-востоке и юго-востоке Москвы. Так, до 1 июля вводятся ограничения на улице Полины Осипенко в районе дома 58 на Хорошевском шоссе, с 2 по 15 июля - на улице Полины Осипенко в районе дома 50, корпуса 3 на Хорошевском шоссе.



До 30 июля для автомобилей и общественного транспорта будет закрыт проезд Завода Серп и Молот от дома 12а, строения 6 до дома 12а, строения 3 на Красноказарменной улице.



В ЮАО изменится схема движения на проспекте Андропова. До 8 июля и с 28 июля по 3 августа ограничат проезд по одной полосе проспекта в районе дома 6. С 11 по 16 августа перекроют две полосы в районе дома 8, а с 17 по 25 августа там же закроют одну полосу.



На северо-востоке ограничения вводятся с 26 июня по 3 июля на Новомосковской улице от дома 1 до дома 1а, строения 1, с 4 по 11 июля - на пересечении Калибровской улицы и Мурманского проезда в районе дома 24а, строения 1 на Калибровской улице.



В связи с реконструкцией инженерных сетей на Ярославском шоссе до 25 августа будет ограничено движение по дублеру Ярославского шоссе в районе дома 5, а также дома 3, строения 5 и дома 3, строения 3 на Ярославском шоссе. В это же время ограничения ведут на дублере Ярославского шоссе в районе дома 2, корпуса 1 на улице Красная Сосна.



В августе, с 10-го по 25-е число, дублер Ярославского шоссе перекроют в районе дома 3, строения 3 на Ярославском шоссе.



С 24 июня по 10 августа для автомобилистов будет недоступен участок дублера Ярославского шоссе в районе дома 2а на улице Красная Сосна.



В САО до середины августа будут реконструировать газопровод. До 15 августа здесь будет ограничено движение на улице Асеева в районе дома 2, в Шебашевском проезде от дома 7 до дома 5, в районе дома 8, корпуса 2, а также домов 7 и 11, корпуса 1; на улице Усиевича от дома 5 до дома 7, на пересечении улицы Черняховского и Красноармейской улицы.



"AK&M" от 26.06.2019