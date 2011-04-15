Google нарушил закон, размещая контекстную рекламу по написанию дипломных работ, заявляет ФАС

Комиссия ФАС России выявила в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушение закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В соответствии с законодательством, не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.



В сервисе Google Adwords такая реклама распространялась в декабре 2018 года.



ФАС отмечает, что рекламное объявление клиента распространяется в системе AdWords после того, как оно прошло проверку со стороны модерационных систем (технических "фильтров" и самообучающейся автоматической системы, а в случае выявления при фильтрации сомнительной рекламы - "ручной" проверки).



Поскольку рекламораспространитель - Google LLC. - несёт ответственность за нарушение требований законодательства, в отношении компании готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф может составить от 100 до 500 тыс. руб.



"Запрет на размещение рекламы услуг по написанию рефератов, дипломных, диссертационных работ - достаточно новая норма, которая появилась в законе "О рекламе" в ноябре 2018 года, - поясняет начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.





"AK&M" от 26.06.2019