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26/06/2019
12:27

Google нарушил закон, размещая контекстную рекламу по написанию дипломных работ, заявляет ФАС

Комиссия ФАС России выявила в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушение закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В соответствии с законодательством, не допускается реклама услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации.

В сервисе Google Adwords такая реклама распространялась в декабре 2018 года.

ФАС отмечает, что рекламное объявление клиента распространяется в системе AdWords после того, как оно прошло проверку со стороны модерационных систем (технических "фильтров" и самообучающейся автоматической системы, а в случае выявления при фильтрации сомнительной рекламы - "ручной" проверки).

Поскольку рекламораспространитель - Google LLC. - несёт ответственность за нарушение требований законодательства, в отношении компании готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф может составить от 100 до 500 тыс. руб.

"Запрет на размещение рекламы услуг по написанию рефератов, дипломных, диссертационных работ - достаточно новая норма, которая появилась в законе "О рекламе" в ноябре 2018 года, - поясняет начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.


"AK&M" от 26.06.2019
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