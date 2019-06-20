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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 27 июня в размере 62.8083 руб. против 62.5229 руб. на 26 июня.
Курс доллара США за последние 5 дней:
26.06.19 - 62.5229 руб.
25.06.19 - 62.9095 руб.
22.06.19 - 63.1295 руб.
21.06.19 - 63.3877 руб.
20.06.19 - 63.9794 руб.
"AK&M" от 26.06.2019