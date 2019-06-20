ЦБ РФ установил официальный курс евро на 27 июня в размере 71.3816 руб. против 71.2323 руб. на 26 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



26.06.19 - 71.2323 руб.

25.06.19 - 71.5973 руб.

22.06.19 - 71.3490 руб.

21.06.19 - 71.5457 руб.

20.06.19 - 71.6377 руб.







































































































































"AK&M" от 26.06.2019