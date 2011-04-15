Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 июня

Банк России установил на 27 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.8528

1 Азербайджанский манат 37.0223

100 Армянских драмов 13.1591

1 Белорусский рубль 30.8141

1 Болгарский лев 36.4846

1 Бразильский реал 16.3266

100 Венгерских форинтов 22.0558

1000 Вон Республики Корея 54.2798

10 Гонконгских долларов 80.4265

10 Датских крон 95.5812

1 Доллар США 62.8083

1 Евро 71.3816

100 Индийских рупий 90.6652

100 Казахстанских тенге 16.5691

1 Канадский доллар 47.7303

100 Киргизских сомов 90.2548

10 Китайских юаней 91.2156

10 Молдавских леев 34.6051

1 Новый туркменский манат 17.9709

10 Норвежских крон 73.7723

1 Польский злотый 16.7377

1 Румынский лей 15.1134

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.4034

1 Сингапурский доллар 46.3667

10 Таджикских сомони 66.5695

1 Турецкая лира 10.9016

10000 Узбекских сумов 73.3757

10 Украинских гривен 24.0185

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.6346

10 Чешских крон 27.9907

10 Шведских крон 67.7500

1 Швейцарский франк 64.3858

10 Южноафриканских рэндов 43.8630

100 Японских иен 58.4617

"AK&M" от 26.06.2019