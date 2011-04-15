Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 июня

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Банк России установил на 27 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8528
1 Азербайджанский манат 37.0223
100 Армянских драмов 13.1591
1 Белорусский рубль 30.8141
1 Болгарский лев 36.4846
1 Бразильский реал 16.3266
100 Венгерских форинтов 22.0558
1000 Вон Республики Корея 54.2798
10 Гонконгских долларов 80.4265
10 Датских крон 95.5812
1 Доллар США 62.8083
1 Евро 71.3816
100 Индийских рупий 90.6652
100 Казахстанских тенге 16.5691
1 Канадский доллар 47.7303
100 Киргизских сомов 90.2548
10 Китайских юаней 91.2156
10 Молдавских леев 34.6051
1 Новый туркменский манат 17.9709
10 Норвежских крон 73.7723
1 Польский злотый 16.7377
1 Румынский лей 15.1134
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.4034
1 Сингапурский доллар 46.3667
10 Таджикских сомони 66.5695
1 Турецкая лира 10.9016
10000 Узбекских сумов 73.3757
10 Украинских гривен 24.0185
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.6346
10 Чешских крон 27.9907
10 Шведских крон 67.7500
1 Швейцарский франк 64.3858
10 Южноафриканских рэндов 43.8630
100 Японских иен 58.4617
"AK&M" от 26.06.2019