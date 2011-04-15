Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2019
12:35

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 июня

Банк России установил на 27 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.8528
1 Азербайджанский манат 37.0223
100 Армянских драмов 13.1591
1 Белорусский рубль 30.8141
1 Болгарский лев 36.4846
1 Бразильский реал 16.3266
100 Венгерских форинтов 22.0558
1000 Вон Республики Корея 54.2798
10 Гонконгских долларов 80.4265
10 Датских крон 95.5812
1 Доллар США 62.8083
1 Евро 71.3816
100 Индийских рупий 90.6652
100 Казахстанских тенге 16.5691
1 Канадский доллар 47.7303
100 Киргизских сомов 90.2548
10 Китайских юаней 91.2156
10 Молдавских леев 34.6051
1 Новый туркменский манат 17.9709
10 Норвежских крон 73.7723
1 Польский злотый 16.7377
1 Румынский лей 15.1134
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.4034
1 Сингапурский доллар 46.3667
10 Таджикских сомони 66.5695
1 Турецкая лира 10.9016
10000 Узбекских сумов 73.3757
10 Украинских гривен 24.0185
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.6346
10 Чешских крон 27.9907
10 Шведских крон 67.7500
1 Швейцарский франк 64.3858
10 Южноафриканских рэндов 43.8630
100 Японских иен 58.4617

"AK&M" от 26.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100