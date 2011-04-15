Банк России на 27 июня повысил курс евро к рублю почти на 15 копеек до 71.3816 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 62.8083 руб.

Банк России на 27 июня повысил официальный курс евро к рублю почти на 15 копеек до 71.3816 руб. с 71.2323 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 62.8083 руб. с 62.5229 руб. 26 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 27 июня увеличилась более чем на 22 копейки (+0.34%) до 66.6663 руб. с 66.4421 руб. 26 июня.



"AK&M" от 26.06.2019