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26/06/2019
12:44

Банк России на 27 июня повысил курс евро к рублю почти на 15 копеек до 71.3816 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 62.8083 руб.

Банк России на 27 июня повысил официальный курс евро к рублю почти на 15 копеек до 71.3816 руб. с 71.2323 руб., курс доллара США - почти на 29 копеек до 62.8083 руб. с 62.5229 руб. 26 июня.

Стоимость бивалютной корзины на 27 июня увеличилась более чем на 22 копейки (+0.34%) до 66.6663 руб. с 66.4421 руб. 26 июня.

"AK&M" от 26.06.2019
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