Решение "Умное ЖКХ" - часть концепции "умного города", А.Чершнев

Решение "Умное ЖКХ" - часть концепции "умного города". Об этом заявил директор филиала АО "ЭР-Телеком Холдинг" в Курске Александр Чершнев в ходе работы VIII Среднерусского экономического форума.



Ввод "умного" решения предполагает внедрение счётчиков (на воду, в том числе), сбор информации с них и обработка полученных данных. Его внедрение поможет экономить жильцам, отметил А.Чершнев.



Суть технологии, по его словам, "настроить" дом под его жителя.



А.Чершнев отметил, что компания внедрила в Иркутской области эту систему, получив выход экономии воды и газа около 20%.



Многие управляющие компании готовы к внедрению таких технологий, заявил генеральный директор ООО "Первая городская управляющая компания" Александр Касьянов.



Также он отметил, что для жителя имеется личный кабинет, где он может оплатить ЖКУ, посмотреть список должников, все виды работ по дому (запланированных и сделанных).



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 26.06.2019