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26/06/2019
13:46

Банк России создаёт все условия для эффективного внедрения информационных технологий в экономику, Е.Овсянников

Эксперты Банка России в области информационной безопасности, стратегического развития финансового рынка, защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг, представители областных ведомств и организаций в рамках круглого стола на VIII Среднерусском экономическом форуме обсудили основные направления трансформации финансовых рынков и их влияние на повышение уровня жизни населения.

"Одна из основных целей цифровой трансформации финансовых рынков - повышение уровня доступности финансовых услуг, - рассказал управляющий курским отделением Банка России Евгений Овсянников. - Банк России создаёт все условия для быстрого и эффективного внедрения информационных технологий в финансовый и нефинансовый секторы экономики. Ориентированность на клиента, удобство пользования повышает уровень доверия у населения к информационным технологиям. Для нас на сегодня важно обеспечить доступ к современным финансовым инструментам малонаселённым и отдалённым районам, а также повысить качество доступа и скорость обслуживания в интернете".

Речь в ходе круглого стола шла о значимости информационной безопасности, способах и условиях защиты от киберпреступлений, правилах кибергигиены и методах защиты, которые предлагает Банк России.

"Каналы обслуживания клиентов все больше уходят в дистанционные и появляются риски, связанные не только с хищением денежных средств, но и с нарушением работоспособности сервиса. Безусловно мы уделяем повышенное внимание этим вопросам, - рассказал первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычев. - Мы не останавливаемся только на выпуске нормативных документов и контроле за деятельностью кредитно-финансовых организаций. У нас действует центр мониторинга реагирования на компьютерные атаки, в задачи которого входит, в том числе предоставление рекомендаций по предотвращению серьезных проблем, связанных с риском хищения средств у граждан и ориентация кредитно-финансовых организаций на исправление этих проблем".

Участники круглого стола определили, что цифровизация, кибербезопасность и финансовое просвещение являются основными условиями успешной и своевременной цифровой трансформации финансовых рынков.

VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".

В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".

Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 26.06.2019
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