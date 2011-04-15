АЛРОСА выплатит дивиденды за второе полугодие 2018 года на 30.3 млрд руб.

Акционеры ПАО АК "АЛРОСА" на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2018 года 100% свободного денежного потока за этот период - 30.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



С учётом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2018 года (в размере 43.7 млрд руб. из расчёта 5.93 руб. на одну акцию), суммарные дивиденды по итогам деятельности за 2018 год составят 73.9 млрд руб. из расчёта 10.04 руб. на одну акцию.



Таким образом, на выплату дивидендов за 2018 год направляется в общей сложности 80% свободного денежного потока за данный период.



Общий размер дивидендов, начисленных по итогам 2018 года, стал самым большим в истории АЛРОСА.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 26.06.2019