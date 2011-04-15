Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/06/2019
14:23

На СЭФ-2019 презентована цифровая платформа Банка России "Макретплейс"

В рамках VIII Среднерусского экономического форума, который открылся сегодня, 26 июня, в Курске, презентована новая цифровая платформа Банка России "Макретплейс".

Цель проекта - организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации финансовых сделок.

"Макретплейс позволит широкому кругу финансовых институтов предоставлять услуги в цифровой сфере, расширить географическое покрытие и клиентскую базу. С помощью проекта мы формируем предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации сервисов. В конечном итоге население сможет получать качественный финансовый продукт в режиме 24/7", - рассказал советник руководителя службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Алексей Орлов.

Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru


"AK&M" от 26.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100