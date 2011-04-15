На СЭФ-2019 презентована цифровая платформа Банка России "Макретплейс"

В рамках VIII Среднерусского экономического форума, который открылся сегодня, 26 июня, в Курске, презентована новая цифровая платформа Банка России "Макретплейс".



Цель проекта - организация системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов и регистрации финансовых сделок.



"Макретплейс позволит широкому кругу финансовых институтов предоставлять услуги в цифровой сфере, расширить географическое покрытие и клиентскую базу. С помощью проекта мы формируем предпосылки для развития конкурентной среды и оптимизации сервисов. В конечном итоге население сможет получать качественный финансовый продукт в режиме 24/7", - рассказал советник руководителя службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг Банка России Алексей Орлов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru





"AK&M" от 26.06.2019