РФ и Сингапур будут сотрудничать в области стандартизации

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и национальный орган по стандартизации Республики Сингапур подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.



Решение о подписании соглашения было достигнуто в ходе встречи руководителя Росстандарта Алексея Абрамова с руководством "Энтерпрайз Сингапур" в 2017 году.



Документ направлен на снижение технических барьеров в торговле между двумя странами и сотрудничество в области стандартизации на международном, региональном и национальном уровнях.





"AK&M" от 26.06.2019