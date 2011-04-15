На VIII Среднерусском экономическом форуме обсудили возможности цифрового здравоохранения. Этой теме посвящён круглый стол, который проходит в Курском государственном университете. В мероприятии принимают участие эксперты из разных регионов Российской Федерации, а также курские специалисты.



"В РФ цифровые технологии стали неотъемлемым инструментом современной системы здравоохранения. Теперь вопрос стоит в том, как их применять, чтобы достичь максимальной эффективности, безопасности и повысить производительность процессов в здравоохранении. Но особое внимание акцентировано на человеке. То есть, как пациенты адаптируются к новым технологиям. А также насколько комфортно работать профессионалу с этим", - отметил заместитель директора по научной работе, д.м.н. ГБУЗ "Научно-практический центр медицинской радиологии ДЗМ" Антон Владзимирский.



Запускаемая Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) организует единое информационное пространство для участников системы здравоохранения.



Проект "Электронное здравоохранение" состоит из ряда информационных сервисов, ориентированных на пациентов, медработников, руководителей медучреждений и ведомств. После внедрения системы пациенты смогут отслеживать информацию об анализах и медуслугах, полученных в рамках ОМС. Медработники будут вести документацию в электронном виде, иметь доступ к данным единой информационной системы. Количество сервисов к 2024 году увеличится. Уже сейчас с помощью мобильного приложения пациенты могут записаться к врачу или вызвать его на дом. Разрабатываются такие сервисы, как получение медицинских справок, создание электронной медицинской карты.



К 2022 году планируется создать в каждом регионе полноценную информационную систему, к которой будут подключены все медицинские организации.



Как сообщил председатель Комитета здравоохранения Курской области Владимир Анцупов, в Курской области доступны такие услуги, как электронная запись пациентов на прием к врачам через портал госуслуг, в поликлиниках ведутся электронные карты. Практически реализована программа выписки электронных рецептов. Для этого создана единая база, где учтены все льготники. Выписка электронного рецепта для них осуществляется непосредственно с рабочего места врача. Далее информация аккумулируется в центре обработки данных и поступает в аптечные учреждения.



Среди новшеств - создание единой диспетчерской скорой медицинской помощи. Эта система позволяет контролировать передвижение бригад скорой помощи на территории всего региона. Система уже начала работать, но полностью её внедрение завершится к концу следующего года.



Помимо этого, в Курской области активно развиваются телемедицинские технологии. Уже сегодня благодаря этой возможности курские врачи получают консультации федерального центра для определения тактики лечения пациента.



Кроме того, участники круглого стола обсудили роль кадров в построении единого цифрового контура, о том, какие социальные задачи должно решать цифровое здравоохранение, как будет строиться взаимодействие с федеральным центром по построению экосистемы цифровых платформ в здравоохранении.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 26.06.2019