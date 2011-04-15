В Курской области на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 95% населения старше 14 лет

Участники круглого стола "Цифровое управление регионом", состоявшегося в рамках VIII Среднерусского экономического форума, обсудили, как с помощью новой сервисной модели государства можно повысить эффективность управления в интересах граждан, и какие цифровые системы госуправления применяются в регионах Центральной России.



По словам заместителя губернатора Максима Бесхмельницына, цифровое государственное управление - один из шести федеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика", направленный на окончательный переход на электронное взаимодействие граждан с государством.



Уровень готовности к электронному способу взаимодействия с госструктурами характеризуется количеством граждан, зарегистрированными на Едином портале госуслуг. В Курской области этот показатель составляет более 95% населения старше 14 лет.



"В Курской области более 200 различных информационных систем. Наша задача их включить в одну единую систему, которая будет создана на базе ситуационного центра", - отметил М.Бесхмельницын.



Он также подчеркнул, что сейчас в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров, которые будут работать в рамках цифрового управления. И в этом очень помогает Российская академия народного хозяйства. Обучение там уже прошли порядка 50 жителей региона.



VIII Среднерусский экономический форум открылся в Курске сегодня, 26 июня. Тема СЭФ - "Цифровой регион".



В работе форума принимают участие более 2 тыс. человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 26.06.2019