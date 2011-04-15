Совет Федерации одобрил приостановку ДРСМД

Совет Федерации одобрил федеральный закон о приостановлении Российской Федерацией Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Документ внесён президентом РФ Владимиром Путиным.

Договор подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года.

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, в соответствии с законопроектом, принимается президентом РФ.





"AK&M" от 26.06.2019