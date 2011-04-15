Совет Федерации одобрил изменения в законодательство в сфере долевого строительства

Совет Федерации одобрил изменения в закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части решения приоритетных задач в сфере долевого строительства. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Закон подготовлен в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства предлагается предоставить право субъекту РФ создавать Фонд субъекта РФ для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства.



В частности, вносятся изменения в федеральные законы "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О несостоятельности (банкротстве)".



В целях завершения строительства объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства, субъекты РФ наделяются правом создания унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда. Субъект РФ вправе создать не более одного фонда.



Финансирование текущей деятельности фонда субъекта будет осуществляться за счёт средств бюджета субъекта РФ. План деятельности фонда субъекта, финансовый план доходов и расходов (бюджет) Фонда субъекта, смета административно-хозяйственных расходов, штатное расписание Фонда субъекта, размер фонда оплаты труда работников фонда субъекта будут утверждаться в порядке, установленном НПА субъекта РФ. Устанавливается запрет на осуществление фондом субъекта деятельности, не связанной с завершением строительства объектов незавершенного строительства и объектов инфраструктуры.



Устанавливается, что любые расчёты по операциям, осуществляемым фондом субъекта, должны производиться с участием уполномоченного банка в сфере жилищного строительства.



Для решения проблем граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, устанавливается обязанность Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства по погашению требований участников долевого строительства путем передачи этим лицам в собственность достроенных жилых помещений, машиномест и нежилых помещений в соответствующем объекте недвижимости.



Закон вносит изменения и в другие документы, в том числе в Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие.



"AK&M" от 26.06.2019