В Новой Москве введено 8 станций метро с 2012 года

Восемь новых станций метро на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях введено на присоединённых территориях с 2012 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"До присоединения к Москве на новых территориях не было метро. В 2016 году введены в эксплуатацию две первые станции - "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии. В 2018 году открыты две станции метро: "Рассказовка" и "Говорово" Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" красной ветки. Они существенно изменили транспортную ситуацию в лучшую сторону. Теперь от центра Москвы до Коммунарки можно доехать за 40 минут. С открытием новых станций красной линии снизилась нагрузка на станцию метро "Саларьево". Появилось большое количество автобусных маршрутов", - уточнил В.Жидкин.



По его словам, до 2035 года в ТиНАО планируется построить 72 км линий метро, 33 станции и четыре электродепо.



Напомним, 20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Сокольнической линии метро от станции "Филатов луг" до "Коммунарки".



"В Новой Москве живёт уже более полумиллиона человек. Часть живет постоянно, часть - на дачах, а часть - добирается сюда на работу. Сектор Новой Москвы огромной своей частью оказался без транспорта, без железных дорог и метро. Мы приняли решение построить даже не одну, а две ветки в этом направлении. Сегодня мы продляем Сокольническую ветку метро до Коммунарки. Это в значительной степени решит проблему", - подчеркнул С.Собянин.



Впервые в столице строительство станции метро велось параллельно со строительством автомагистрали. В основном новый отрезок красной ветки проходит по земле, в створе участка автомобильной трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Лишь на небольших участках поезда заезжают в тоннель.



В будущем Сокольническую линию продлят ещё на 2.6 км до станции "Потапово" (рабочее название - "Новомосковская"), которая расположится в створе дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе у пересечения с ул. Александры Монаховой.



Также через станцию "Коммунарка" Сокольнической линии пройдёт ещё одна новая линия, Коммунарская, которая стартует от станции Московского центрального кольца (МЦК) "Крымская" и финиширует в Троицке.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью более 445 км (более 386 км - метро, 54 км - МЦК, 5 км - Монорельсовая система) с 265 станцией (228 станции метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тыс. поездов.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 26.06.2019