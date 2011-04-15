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26/06/2019
17:39

Совет Федерации одобрил закон, усиливающий контроль за рынком платёжных услуг

Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон "О национальной платёжной системе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этомт говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Закон вводит новые понятия "поставщик платёжного приложения", "платёжное приложение", "платёжный агрегатор", определяется порядок взаимодействия оператора по переводу денежных средств (кредитной организации) с поставщиком платёжного приложения и платёжным агрегатором, устанавливаются обязанности оператора по переводу денежных средств в случае привлечения поставщика платёжного приложения, а также требования к привлечению платёжного агрегатора оператором по переводу денежных средств.

Устанавливается регулирование деятельности платёжного агрегатора, признаваемого банковским платежным агентом.

Предусматривается, что операторы по переводу денежных средств обязаны предоставлять Банку России сведения о банковских платёжных агентах, осуществляющих операции платёжных агрегаторов, необходимые для ведения перечня банковских платёжных агентов. Речь идёт об операциях платёжных агрегаторов.

Вносятся изменения, связанные с правом кредитной организации поручать на основании договора банковскому платёжному агенту, осуществляющему операции платёжного агрегатора, проведение идентификации клиентов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Вносятся изменения, согласно которым к функциям совета директоров Банка России относится также определение тарифов на услуги в платёжной системе Банка России и определение максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств и предоставление иных услуг в рамках платёжной системы Банка России.

"AK&M" от 26.06.2019
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